▲ Ante los diputados, el ensayista y poeta Marco Antonio Campos criticó la creencia de que la propiedad y el dinero sean el gran objetivo de la vida. Foto Germán Canseco

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 5

Al recibir ayer el Premio Excelencia en Letras de Humanidad 2025 en la Cámara de Diputados, el poeta y ensayista Marco Antonio Campos justificó el papel de la poesía y el poeta en la actual la sociedad capitalista.

“Para el ingenio, la gloria no tiene muerte”, sentenció al citar a un poeta romano. “No está de más repetirlo: donde se halla la verdadera poesía, vive el humanismo; y donde está el humanismo, el alma del hombre se enaltece y el mundo es más habitable y menos cruel”.

Fue una ceremonia que también tuvo un cariz político. El poeta Eduardo Vázquez Martín, director del Antiguo Colegio de San Ildefonso, aprovechó que le correspondió dar la semblanza del premiado para mandar un mensaje a los diputados.

“Hago votos por que la cultura ocupe un lugar aún más importante en nuestro proyecto de nación, que sea más significativo en los presupuestos públicos, que signifique también dar un mejor lugar a la cultura.”

El diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en San Lázaro, hizo eco de aquel llamado tras entregar el premio al también traductor y ensayista, nacido en la capital del país en 1949.

“Estamos en el proceso de aprobación del presupuesto. Todavía nos quedan unos días. Si podemos hacer algo, nos empeñaremos en lograrlo. Estoy convencido de que el Congreso debe ser un aliado del sector cultural y que, desde el Poder Legislativo, debemos impulsar estos reconocimientos literarios de alto nivel”, apuntó.

Campos, colaborador de La Jornada Semanal, dirigió una breve alocución, intitulada “Poesía y humanismo”, para agradecer el galardón conferido por la Cámara de Diputados de México y el Instituto Cervantes de España, en reconocimiento a su trayectoria y obra.

Ante un silencio atento, explicó que, a diferencia de los poetas de la Grecia antigua o de la tradición judía, que unían ética y belleza, el poeta moderno busca ante todo crear belleza.

“Si el poeta es capaz de crearla y el lector de sentirla, ¿no se da del todo la función estética? En este sentido, la poesía sensibiliza y, por ende, humaniza”, enfatizó.