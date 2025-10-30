De la Redacción

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 3

Dos de los presuntos responsables del robo de joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre admitieron su participación en el asalto del 18 de octubre, informó ayer la fiscal de París, Laure Beccuau.

El hurto de ocho piezas valuadas en más de 100 millones de dólares –uno de los golpes más graves a la seguridad del museo en décadas– puso al descubierto la vulnerabilidad del Louvre y abrió un debate sobre la protección de su patrimonio.

Los dos sospechosos fueron arrestados durante el fin de semana, uno de ellos en el aeropuerto Charles-de-Gaulle cuando intentaba salir de Francia. Enfrentan cargos preliminares por delincuencia organizada y conspiración criminal. Según la ley francesa, su custodia puede extenderse hasta 96 horas, tras las cuales los fiscales deben acusarlos, liberarlos o solicitar una extensión al juez.

El robo a plena luz del día, que supera cualquier guion cinematográfico, fue rápido y simple. Los ladrones usaron un montacargas para tener acceso a un balcón de la galería Apolo, situada en el lado sureste del Louvre. Una vez ahí, rompieron una de las ventanas que dan a la calle e ingresaron al inmueble, justo frente a la galería de joyas que se encuentra en esa zona del museo. Con una sierra circular rompieron dos vitrinas reforzadas con herramientas eléctricas y tuvieron acceso a los bienes. Los ladrones escaparon en scooter en menos de ocho minutos.

De manera inaudita, la primera alerta a la policía no provino de las alarmas del Louvre, sino de un ciclista afuera del museo que llamó a la línea de emergencia después de ver a hombres con casco y un elevador de cesta.

A 10 días del atraco, lo que en un principio se consideró una humillación cultural ahora es un amplio debate: ¿cómo puede un país que convirtió su museo en emblema de la civilización occidental proteger su herencia cuando incluso la tecnología parece haber quedado atrapada en el pasado?

Esto, luego de que ayer el jefe de policía de París, Patrice Faure, puso el dedo en la llaga al decir a los legisladores del Senado que los viejos sistemas de seguridad y las lentas reparaciones hicieron endeble al museo.

“Los oficiales llegaron extremadamente rápido”, aseguró Faure, pero agregó que el retraso ocurrió antes, desde la primera detección, pasando por la seguridad del museo, hasta la línea de emergencia y el comando policial.

Explicó que partes de la red de video aún son analógicas que producen imágenes de menor calidad y que se comparten con lentitud. “No se ha dado un paso tecnológico”, señaló. También reveló que la autorización del Louvre para operar sus cámaras de seguridad expiró en julio y no fue renovada, un descuido burocrático que algunos ven como una negligencia.

Además, una renovación largamente prometida –un proyecto de 93 millones de dólares que requiere aproximadamente 60 kilómetros de nuevo cableado– “no estará terminada antes de 2029- 2030”, apuntó.

Faure rechazó los llamados para establecer un puesto policial permanente dentro del palacio-museo, advirtiendo que establecería un precedente inviable y haría poco contra equipos rápidos y móviles. “Estoy firmemente en contra. El problema no es un guardia en una puerta; es acelerar la cadena de alerta”.

Instó a los legisladores a autorizar herramientas actualmente fuera de los límites: detección de anomalías basada en IA y seguimiento de objetos (no reconocimiento facial) para señalar movimientos sospechosos y seguir scooters o equipos a través de cámaras de la ciudad en tiempo real.

Huella fotográfica

Con el mundo del arte en alerta máxima ante cualquier señal de las joyas desaparecidas del Louvre, ha llamado la atención una colección italiana que creó un método para generar una huella fotográfica de sus propias gemas y piezas de valor incalculable, que podría dificultar que se desarmen y se vendan.