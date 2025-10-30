Mara Ximena Pérez y Sandra Hernandez García

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 37

Tras años de abandono, el Centro Social Villa Estrella, ubicado en la colonia El Santuario, en Iztapalapa, reabrió sus puertas tras ser renovado con una inversión de 22 millones de pesos para convertirse en un Circuito de Cuidados. El espacio integra servicios de salud, alimentación, cultura, deporte y atención a personas cuidadoras. Cuenta con comedor, temazcal, lavandería, gimnasio, biblioteca braille y digital, áreas médicas y de estimulación temprana.

Durante la reapertura, la alcaldesa, Aleida Alavez Ruiz, destacó que este modelo –el cuarto en la demarcación– busca garantizar el bienestar comunitario y recuperar la vida barrial que históricamente ha distinguido a Villa Estrella.

A la par, el Congreso de la Ciudad de México instaló el órgano técnico consultivo del sistema de cuidados, mediante el cual se consultará a organismos autónomos, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia. Como parte de la dictaminación de la iniciativa de la jefatura de Gobierno y otras ocho propuestas que han presentado diputados, se realizará la consulta a todos los sectores, incluidas las personas con discapacidad.