Jueves 30 de octubre de 2025, p. 37

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha obras de mejoramiento urbano en la zona aledaña al estadio Azteca con miras al Mundial de Futbol 2026, que incluyen la rehabilitación del Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Huipulco, el puente vehicular que da acceso al recinto deportivo, así como la construcción de un biciestacionamiento y un nuevo mercado.

Lo anterior forma parte de los más de 30 proyectos en materia de movilidad y rescate del espacio público que la administración capitalina emprenderá con motivo de la justa deportiva, como es el caso del centro de abasto que permitirá reordenar el comercio ambulante que opera en la zona de Huipulco desde hace 36 años.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, realizó un recorrido de inspección por las cuatro obras citadas que comenzaron de manera simultánea, tras el cual señaló que no se trata de obras de relumbrón, sino que tendrán un beneficio permanente para la población.

Durante el recorrido, se informó que en el puente circuito estadio Azteca, que atraviesa calzada de Tlalpan, se intervendrán 5 mil 600 metros cuadrados de arroyo vehicular y 950 metros cuadrados de banqueta, las cuales se van a ampliar.