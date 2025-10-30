▲ En la Central de Abasto continúa la oferta de calabaza y camote para las ofrendas por el Día de Muertos. Foto Luis Castillo

Nayelli Ramírez Bautista y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 37

Con presupuestos que van de 500 a mil 800 pesos, con motivo del Día de Muertos, familias se apresuran a realizar sus compras en el mercado Jamaica, donde adquieren veladoras, adornos y flores para instalar la tradicional ofrenda o para llevar a los panteones los próximos 1 y 2 de noviembre.

Al mismo tiempo, en la Central de Abasto (Ceda) continúan las romerías de calabaza y camote, con más de 30 expositores ofreciendo sus productos.

En pareja, con niños en brazos y hasta adultos mayores de 94 años en andaderas, se abren paso entre montones de flores de cempasúchil, nubes y terciopelos buscando los mejores precios. Los vendedores ofrecen opciones para todos los bolsillos, como el cempasúchil, que se oferta en macetas desde 25 a 35 pesos, manojos en 100 pesos o bien bolsas con pétalos en 20 y 50 pesos.

Comerciantes apuntaron que la flor naranja viene del estado de Puebla y que en esta época pueden vender hasta 500 manojos al día. En tanto, las veladoras, que oscilan entre 15 y 35 pesos, las personas incluso las llevan por cajas.

Para quienes buscan un altar más elaborado, en el local 581 del carril 3 se venden figuras de papel maché pintadas a mano, donde destacan las catrinas de poco más de un metro provenientes del estado de Veracruz, con un costo de 2 mil pesos, así como figuras más pequeñas en 500 pesos.