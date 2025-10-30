Sandra Hernández García y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 36

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desarticuló una célula criminal ligada a la ejecución del promotor musical Jesús Pérez Alvear, asesinado el 4 de diciembre del año pasado en el restaurante El Bajío, en la plaza Miyana, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, y quien presuntamente tenía nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, donde aseguró que la operación de los cárteles de la droga en la capital “se ha visto limitada” desde que las autoridades reconocieron su operación a nivel local.

“Desde luego que el objetivo es erradicar la violencia generada por estos grupos y eventualmente lograr su desmantelamiento definitivo”, apuntó.

De acuerdo con reportes, por medio de trabajos de inteligencia y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, entre el 5 de abril y el 20 de octubre se detuvo a seis personas involucradas en el homicidio, varias identificadas como autoras intelectuales del asesinato del productor musical.