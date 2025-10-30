Jueves 30 de octubre de 2025, p. 36
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desarticuló una célula criminal ligada a la ejecución del promotor musical Jesús Pérez Alvear, asesinado el 4 de diciembre del año pasado en el restaurante El Bajío, en la plaza Miyana, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, y quien presuntamente tenía nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, donde aseguró que la operación de los cárteles de la droga en la capital “se ha visto limitada” desde que las autoridades reconocieron su operación a nivel local.
“Desde luego que el objetivo es erradicar la violencia generada por estos grupos y eventualmente lograr su desmantelamiento definitivo”, apuntó.
De acuerdo con reportes, por medio de trabajos de inteligencia y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, entre el 5 de abril y el 20 de octubre se detuvo a seis personas involucradas en el homicidio, varias identificadas como autoras intelectuales del asesinato del productor musical.
Durante su comparecencia ante diputados del Congreso capitalino, el jefe de la policía presumió la disminución de 12 por ciento de los delitos de alto impacto durante el primer año de la presente administración.
Sin embargo, reconoció que el reto es que esta reducción se perciba en el sentir de la gente. Asimismo, destacó que las cifras de reducción de delitos son las mismas que utilizan los alcaldes de la ciudad “para decir que sus territorios son más seguros”.
También recalcó que la dependencia “está lista” para recibir el Mundial de Futbol 2026, que será “la oportunidad para demostrar el potencial de la policía. Será el mundial más grande de todos los tiempos”, sostuvo.