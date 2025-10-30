Kevin Ruiz y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 36

El ex subsecretario de Planeación Turística Simón Levy fue detenido en Portugal a raíz de una ficha roja por dos órdenes de aprehensión en su contra relacionadas con procesos penales distintos, por delitos “contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra” y amenazas y daño en propiedad ajena doloso.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó durante su conferencia de prensa los motivos de la detención del ex funcionario, mientras la Fiscalía General de Justicia (FGJ) precisó que ésta ocurrió el martes 28, y que el miércoles compareció ante el Tribunal de Apelaciones de Lisboa, donde fue informado de sus derechos y optó por enfrentar el proceso formal de extradición.

Asimismo, se le otorgaron medidas cautelares, entre ellas permanencia y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas.

En este sentido, el gobierno de México tendrá de 18 a 40 días, según el sistema portugués, para entregar toda la información relevante de los delitos que se le imputan como requisito del proceso de extradición.

“Esta acción forma parte de los procedimientos rutinarios que se aplican cuando una persona con orden de aprehensión vigente realiza viajes fuera del país, con el fin de garantizar su comparecencia ante la autoridad judicial”, explicó la FGJ.