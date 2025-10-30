▲ Para poder utilizar el agua que llega a la toma de su casa, la señora Guadalupe González tiene que habilitar calcetines o trapos viejos a modo de filtro, debido a la suciedad que acompaña al líquido. Foto Jair Cabrera Torres

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 35

Color café, con olor a drenaje, lodo y gusanos reciben el agua de la red de suministro habitantes de la colonia Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec, en Iztapalapa. El suministro llega sólo una hora al día, entre 9 y 10 de la mañana, y los lunes, tras el corte del domingo, baja más sucia; para filtrarla colocan calcetines en las tomas y cambian filtros cada semana, aunque renovarlos les implica gastar 150 pesos.

“El filtro de la salida de los tinacos se contrae por tanta contaminación”, explicó el señor Antonio Cervantes, quien apenas hace una semana removió una capa espesa de nata que se asentó en el fondo. Al mostrar el filtro cubierto de lodo, sacó también un gusano atrapado entre los sedimentos. A pesar de los intentos por limpiar el líquido, la misma agua que atraviesa el filtro salió amarillenta, y con ella llenaron un par de tinas.

En la casa de la señora Guadalupe González y su esposo, Zenón Hernández, el escaso suministro dificulta los quehaceres diarios. “Por decir: si quiero lavar a la una y digo, bueno, voy a lavar jergas, aunque sea eso, ¡ya no hay!”, contó ella. Expusieron que para que el agua salga menos sucia deben dejarla correr por lo menos una hora, pero prefieren no hacerlo “para que no se desperdicie”.