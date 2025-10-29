Iván Evair Saldaña

Miércoles 29 de octubre de 2025

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las escuelas que integran el Sistema Educativo Nacional pueden solicitar, mediante juicios de amparo, suspensiones contra los lineamientos que regulan la distribución y venta de alimentos procesados en los planteles, promulgados el 30 de septiembre pasado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por unanimidad, el pleno aprobó ayer un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa sobre la contradicción de criterios 137/2025, lo que zanja el debate iniciado en dos tribunales sobre si las instituciones educativas, y no sólo los vendedores de los productos denominados chatarra, pueden solicitar esa suspensión provisional, siempre y cuando las escuelas demuestren que pueden verse perjudicadas por dichas normas.