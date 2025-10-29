Laura Poy Solano

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 14

A poco más de una década de su creación, los telebachilleratos comunitarios demandan una transformación, “pero de fondo, tanto en sus propuestas curriculares como en las condiciones en que se imparten las clases y los recursos con que se cuenta para impulsar este modelo de enseñanza”, afirmó el profesor Celestino Jiménez Aparicio, presidente del Frente Único Nacional de Trabajadores del Telebachillerato Comunitario.

Las condiciones en que trabajan muchos planteles “no son dignas. Atendemos a los estudiantes en cuartitos de lámina, de madera, de adobe, porque el espacio educativo es el que puede otorgar la comunidad”, explicó.

Además, dijo, “no podemos seguir impartiendo un modelo modular de conocimiento, con el que en una misma clase se imparten química, física y matemáticas, como lo establece el actual plan de estudios, que eliminó las asignaturas, cuando se dan contratos de 20 horas por docente, lo que hace totalmente inviable dar una atención educativa de calidad”.