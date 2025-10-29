Fernando Camacho y Enrique Méndez

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 3

El ausentismo de legisladores continúa como uno de los puntos centrales en la Cámara de Diputados y ayer la presidenta de la mesa directiva, la panista Kenia López Rabadán, subrayó la necesidad de la asistencia presencial y reconoció que en este momento no es posible sancionar a quienes faltan, porque no se ha integrado un comité de ética.

Acudir en persona a las sesiones de la cámara, dijo, “no es una concesión, no estamos haciendo ningún favor. Es nuestra obligación y responsabilidad, es por lo que nos pagan los mexicanos: estar aquí, debatir, defender nuestras posiciones y, por supuesto, generar leyes que beneficien a los ciudadanos”.

En entrevista, señaló que el reglamento de la cámara faculta a la mesa directiva a sancionar a los diputados, pero dicho castigo debe definirse primero por el comité de ética, el cual no se ha constituido, labor que corresponde a la Junta de Coordinación Política.

“De manera muy respetuosa e institucional, ojalá se logren los acuerdos para que ese comité de ética se constituya y pueda definir (medidas) en caso de que algún legislador contravenga lo establecido por la ley”, recalcó.

Por separado, el grupo parlamentario del PT adelantó en conferencia de prensa que el próximo lunes su coordinador, Reginaldo Sandoval Flores, presentará la solicitud formal para eliminar el formato semipresencial de asistencia a las sesiones y el trabajo en comisiones, y dejarlo sólo para casos de urgencia.