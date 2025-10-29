▲ Melissa llegó a Jamaica como huracán categoría 5, pero se degradó a categoría 4. Al menos cuatro hospitales fueron dañados. Imagen en Kingston. Foto Ap

Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 30

Kingston. El poderoso huracán Melissa tocó tierra ayer en Jamaica con vientos feroces y lluvias torrenciales, convirtiéndose en la tormenta más fuerte que jamás haya golpeado la isla caribeña, y se dirigía anoche a Cuba.

Melissa llegó a Jamaica como un huracán categoría 5 y vientos sostenidos de hasta 295 kilómetro por hora, pero mientras se abría paso por la isla, se degradó a categoría 4, reportó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que seguía siendo una tormenta muy “poderosa” con vientos de hasta 240 kilómetros por hora.

El meteoro ha dejado tras su paso 10 muertes, tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró a la isla como “zona catastrófica” luego de que los primeros daños por el impacto fueron reportados. Al menos cuatro importantes hospitales fueron dañados.

El ojo del huracán abandonó Jamaica por la costa norte e impactará esta madrugada Cuba, donde las provincias de Granma, Las Tunas, Camagüey, Santiago de Cuba y Guantánamo declararon “estado de alarma”.