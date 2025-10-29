Prensa Latina y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 30

Nueva York. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó ayer al embajador de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, de haber mentido durante su intervención en la Asamblea General, en el marco del debate del proyecto de resolución que reclama el fin del bloqueo impuesto por Washington contra La Habana.

“El representante permanente de Estados Unidos no sólo miente, desviándose sustantivamente del tema, sino que se expresa de manera grosera y prepotente contra su presidencia (de la Asamblea General) y contra la dignidad de esta Asamblea y de los estados miembros, lo hace con una incultura, rudeza y grosería que no se admite en este magno y democrático recinto”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en su intervención.

Rodríguez pidió la palabra mientras el diplomático estadunidense pronunciaba su discurso, en el que calificó como “teatro político” la discusión del proyecto de resolución presentado por Cuba. El video de su intervención se puede consultar en la cuenta de X de @lajornadaonline https://tinyurl.com/yxynhxa4

Waltz instó a los estados miembros de la ONU a abstenerse o votar en contra de la resolución, mientras que la mayoría de los oradores que lo precedieron destacaron el impacto negativo del bloqueo estadunidense en la economía y en diversos sectores de Cuba.