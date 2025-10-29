▲ Durante el operativo sin precedente por su dimensión, agentes de Brasil arrestaron a 81 presuntos delincuentes. Activistas criticaron la incursión, que incluyó helicópteros y blindados . Foto Afp

Río de Janeiro. Unos 2 mil 500 policías y soldados brasileños realizaron ayer una redada contra una banda de narcotraficantes en Río de Janeiro, en la cual arrestaron a 81 presuntos delincuentes, lo que provocó tiroteos que dejaron al menos 64 sospechosos abatidos, informaron autoridades.

En la operación participaron agentes que incursionaron en helicópteros y vehículos blindados. Tuvo como objetivo la pandilla Comando Vermelho en las extensas favelas de Complexo de Alemao y Penha, detalló la policía.

Claudio Castro, el gobernador del estado de Río, del Partido Liberal del ex presidente Jair Bolsonaro, indicó en un video publicado en X que 64 presuntos criminales resultaron “neutralizados” y otros 81 fueron arrestados, y que se incautaron 75 rifles durante la redada que calificó de la operación más grande en la historia de la ciudad. También se incautó una gran cantidad de drogas, agregó el gobierno estatal.

Un periodista de The Associated Press presenció los cuerpos de al menos dos policías entre los 10 cadáveres que fueron llevados al hospital Getulio Vargas en Penha. Las autoridades no habían confirmado las muertes de los agentes al cierre de esta edición.

Un número impreciso de personas también resultaron heridas.

César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil, calificó los eventos de “una gran tragedia” y un “desastre”.

“El Ministerio Público debe abrir sus investigaciones y aclarar las circunstancias de cada muerte”, exhortó Muñoz en un comunicado.

Imágenes en las redes sociales mostraron fuego y humo elevándose desde las dos favelas mientras se escuchaban disparos. El Departamento de Educación de la ciudad indicó que 46 escuelas en los dos vecindarios fueron cerradas y la cercana Universidad Federal de Río de Janeiro canceló las clases nocturnas y pidió a las personas en el campus que buscaran refugio.