Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 28
Río de Janeiro. Unos 2 mil 500 policías y soldados brasileños realizaron ayer una redada contra una banda de narcotraficantes en Río de Janeiro, en la cual arrestaron a 81 presuntos delincuentes, lo que provocó tiroteos que dejaron al menos 64 sospechosos abatidos, informaron autoridades.
En la operación participaron agentes que incursionaron en helicópteros y vehículos blindados. Tuvo como objetivo la pandilla Comando Vermelho en las extensas favelas de Complexo de Alemao y Penha, detalló la policía.
Claudio Castro, el gobernador del estado de Río, del Partido Liberal del ex presidente Jair Bolsonaro, indicó en un video publicado en X que 64 presuntos criminales resultaron “neutralizados” y otros 81 fueron arrestados, y que se incautaron 75 rifles durante la redada que calificó de la operación más grande en la historia de la ciudad. También se incautó una gran cantidad de drogas, agregó el gobierno estatal.
Un periodista de The Associated Press presenció los cuerpos de al menos dos policías entre los 10 cadáveres que fueron llevados al hospital Getulio Vargas en Penha. Las autoridades no habían confirmado las muertes de los agentes al cierre de esta edición.
Un número impreciso de personas también resultaron heridas.
César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil, calificó los eventos de “una gran tragedia” y un “desastre”.
“El Ministerio Público debe abrir sus investigaciones y aclarar las circunstancias de cada muerte”, exhortó Muñoz en un comunicado.
Imágenes en las redes sociales mostraron fuego y humo elevándose desde las dos favelas mientras se escuchaban disparos. El Departamento de Educación de la ciudad indicó que 46 escuelas en los dos vecindarios fueron cerradas y la cercana Universidad Federal de Río de Janeiro canceló las clases nocturnas y pidió a las personas en el campus que buscaran refugio.
Presuntos miembros de la banda bloquearon caminos en el norte y sureste de Río en respuesta a la redada, informaron medios locales. Al menos 50 camiones fueron tomados y utilizados en los cierres, indicó la organización de autobuses de la ciudad, Rio Onibus.
La operación del martes se dio tras un año de investigación sobre el grupo criminal, afirmó la policía.
Castro, de extracción conservadora, expresó que el gobierno federal debería estar proporcionando más apoyo para combatir el crimen, una crítica a la administración del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Gleisi Hoffmann, la enlace de la administración de Lula con el Parlamento, estuvo de acuerdo en que se necesitaba una acción coordinada, pero recordó una reciente batida contra el lavado de dinero como un ejemplo de la acción del gobierno federal contra el crimen organizado.
Surgida de las prisiones de Río, la banda criminal Comando Vermelho ha expandido su control en las favelas en los años recientes.
Río ha sido escenario de redadas policiales letales durante décadas. En marzo de 2005, unas 29 personas murieron en un operativo en la región de Baixada Fluminense de Río, mientras en mayo de 2021, 28 fallecieron en la favela Jacarezinho.
Aunque la operación policial de ayer fue similar a las anteriores, su escala fue sin precedente, señaló Luis Flavio Sapori, sociólogo y experto en seguridad pública de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais.
“Lo que es diferente en la operación de hoy es la magnitud de las víctimas. Estos son números de guerra”, lamentó.
Argumentó que este tipo de operaciones son ineficaces porque no suelen capturar a los cabecillas, sino que se enfocan en subordinados, que luego son remplazados.