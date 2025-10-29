▲ Por primera vez, las fuerzas navales estadunidenses realizaron varios operativos en el mismo día contra embarcaciones que supuestamente trasladaban drogas. La secretaría de Guerra mostró imágenes de las agresiones. Foto Afp

Jim Cason y David Brooks

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025

Washington y Nueva York. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este martes que fuerzas armadas de su país mataron otras 14 personas sospechosas de ser narcotraficantes en el Pacífico, y que México realiza una operación de rescate de un decimoquinto tripulante que sobrevivió al ataque.

Aunque cinco de los últimos seis bombardeos estadunidenses contra lanchas en altamar han ocurrido en el Pacífico, senadores republicanos cercanos al presidente Donald Trump han dejado claro que el enfoque principal de esta “guerra contra el narco” es un cambio de régimen en Venezuela.

“Si yo fuera Maduro, me iría a Rusia o China ahora mismo. Sus días están contados. Algo está por ocurrir”, advirtió el senador republicano de Florida, Rick Scott, en una entrevista con el programa 60 Minutos de CBS News, transmitido el domingo.

El legislador agregó que “estaría sorprendido” si Estados Unidos invadiera a Venezuela, pero expresó: “pienso que algo está por suceder”. Indicó que un cambio de régimen en Venezuela “será el fin de Cuba”.

“Pienso que el presidente Trump ha tomado la decisión de que Maduro, el líder de Venezuela, es un narcotraficante acusado y es hora de que se vaya”, afirmó el senador republicano Lindsey Graham en otra entrevista por separado el domingo.

“La Doctrina Monroe se está aplicando de manera robusta por el presidente Trump” en esa región, coincidió el legislador Scott, al afirmar que “Estados Unidos se estará encargando del hemisferio sureño”.

Trump, quien durante su primer periodo llamó explícitamente por resucitar la Doctrina Monroe, se dio crédito por el triunfo electoral de las fuerzas políticas de Javier Milei en Argentina, al asegurar que “él tuvo mucha ayuda de nosotros”. Colocó ese respaldo dentro de un contexto que incluye acciones militares estadunidenses cerca de Venezuela y Colombia. “Estamos logrando obtener un firme manejo sobre América del Sur”, resaltó.

Cuando el mandatario estadunidense fue cuestionado por un reportero la semana pasada si pensaba que necesitaba autorización del Congreso para sus operaciones bélicas en América Latina, respondió que no. “Pienso que sólo vamos a asesinar a gente que lleva drogas a nuestro país, ¿ok?. Los vamos a abatir. Quedarán así… muertos”.

Pero no todos en Washington, incluidos algunos integrantes del partido del presidente, están de acuerdo con esta política. “Ejecutan sumariamente a gente sin presentar pruebas al público”, criticó el senador republicano Rand Paul en entrevista con Fox News la semana pasada. “Eso está mal”, enfatizó, al señalar que en el Congreso no ha sido presentada ninguna comprobación sobre los individuos abatidos en altamar.