Cuestionan en el Congreso de EU las ejecuciones sumarias de supuestos narcos
La Casa Blanca busca cambio de régimen en Venezuela, admiten republicanos
Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 27
Washington y Nueva York. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este martes que fuerzas armadas de su país mataron otras 14 personas sospechosas de ser narcotraficantes en el Pacífico, y que México realiza una operación de rescate de un decimoquinto tripulante que sobrevivió al ataque.
Aunque cinco de los últimos seis bombardeos estadunidenses contra lanchas en altamar han ocurrido en el Pacífico, senadores republicanos cercanos al presidente Donald Trump han dejado claro que el enfoque principal de esta “guerra contra el narco” es un cambio de régimen en Venezuela.
“Si yo fuera Maduro, me iría a Rusia o China ahora mismo. Sus días están contados. Algo está por ocurrir”, advirtió el senador republicano de Florida, Rick Scott, en una entrevista con el programa 60 Minutos de CBS News, transmitido el domingo.
El legislador agregó que “estaría sorprendido” si Estados Unidos invadiera a Venezuela, pero expresó: “pienso que algo está por suceder”. Indicó que un cambio de régimen en Venezuela “será el fin de Cuba”.
“Pienso que el presidente Trump ha tomado la decisión de que Maduro, el líder de Venezuela, es un narcotraficante acusado y es hora de que se vaya”, afirmó el senador republicano Lindsey Graham en otra entrevista por separado el domingo.
“La Doctrina Monroe se está aplicando de manera robusta por el presidente Trump” en esa región, coincidió el legislador Scott, al afirmar que “Estados Unidos se estará encargando del hemisferio sureño”.
Trump, quien durante su primer periodo llamó explícitamente por resucitar la Doctrina Monroe, se dio crédito por el triunfo electoral de las fuerzas políticas de Javier Milei en Argentina, al asegurar que “él tuvo mucha ayuda de nosotros”. Colocó ese respaldo dentro de un contexto que incluye acciones militares estadunidenses cerca de Venezuela y Colombia. “Estamos logrando obtener un firme manejo sobre América del Sur”, resaltó.
Cuando el mandatario estadunidense fue cuestionado por un reportero la semana pasada si pensaba que necesitaba autorización del Congreso para sus operaciones bélicas en América Latina, respondió que no. “Pienso que sólo vamos a asesinar a gente que lleva drogas a nuestro país, ¿ok?. Los vamos a abatir. Quedarán así… muertos”.
Pero no todos en Washington, incluidos algunos integrantes del partido del presidente, están de acuerdo con esta política. “Ejecutan sumariamente a gente sin presentar pruebas al público”, criticó el senador republicano Rand Paul en entrevista con Fox News la semana pasada. “Eso está mal”, enfatizó, al señalar que en el Congreso no ha sido presentada ninguna comprobación sobre los individuos abatidos en altamar.
“Nadie mencionó sus nombres, nada sobre pruebas, si estaban armados, no nos han presentado ninguna pista”, advirtió.
De hecho, Paul se sumó a un esfuerzo de los senadores demócratas Tim Kaine y Adam Schiff para someter una resolución en la Cámara alta que haría obligatoria la aprobación de la legislatura antes de que Trump pueda lanzar acciones militares directas contra Venezuela.
Aunque es poco probable que prospere tal iniciativa, el debate sobre la medida podría obligar a la Casa Blanca a ofrecer una justificación mayor para el despliegue militar estadunidense más grande en América Latina en décadas.
“Supuestamente deben existir incentivos para poner fin a guerras y conflictos alrededor del mundo”, declaró la influyente activista ultraderechista Laura Loomer, quien visita frecuentemente a Trump en la Casa Blanca, en comentarios a The New York Times. “Sin embargo, tenemos este conflicto con Venezuela que sólo se seguirá escalando”.
El activista conservador Curt Mills comentó en conversación con el ex estratega político de Trump, Steve Bannon, en su podcast, que “todo esto de cambio de régimen… pienso que es tan políticamente hipócrita. Trump hizo campaña contra el estado profundo, ¿y ahora vamos a cooperar con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para derrocar un gobierno? Es de risa”.
El propio Bannon preguntó si todo este conflicto es “sólo un terreno para nutrir a los neoconservadores”, a quienes ha criticado durante años, al acusar que son los responsables de múltiples guerras e intervenciones innecesarias durante décadas.
Elliot Abrams, una de las figuras neoconservadoras más conocidas, es uno de los que abogan por una acción militar alrededor del mundo, incluyendo un esfuerzo de cambio de régimen en Venezuela. Las actuales maniobras castrenses son “una campaña de presión para ver si el régimen venezolano se quiebra”, comentó a la revista The Atlantic.
“La idea es que los oficiales venezolanos pensaran entre sí que si Maduro va a caer, yo no tengo que derrumbarme con él.”
Abrams fue condenado formalmente por mentir al Congreso sobre su papel para otorgar apoyo estadunidense a la contra nicaragüense violando una prohibición legislativa explícita. Fue indultado años después y ahora sigue siendo una voz influyente en Washington.
Con él y otros, el pasado de la política exterior estadunidense –desde Monroe hasta Reagan– está presente otra vez.