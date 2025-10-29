Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 34
Siete presuntos sicarios murieron durante un enfrentamiento con fuerzas de los tres órdenes de gobierno cerca de los poblados de Tepuche y Agua Blanca, sindicatura de Culiacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en un comunicado. Agregó que en recorridos se detectó un asentamiento de civiles armados y se solicitó apoyo militar terrestre y aéreo.
Tras su arribo, los efectivos castrenses, de la Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva, se toparon con los sujetos, que al tratar de huir los atacaron a tiros, por lo que repelieron la agresión.
El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que “ha habido” ataques con drones armados en Badiraguato, luego de que en redes sociales se difundió un video de una agresión. Dijo que esta irrupción causó pánico y desplazamiento de familias a zonas seguras. Detalló que los habitantes reportaron zumbidos de dichos artefactos y ráfagas de armas largas.
En la grabación se aprecia el vuelo de un dron sobre una casa rosa en La Tuna, que según pobladores es presuntamente hogar de la madre de Joaquín El Chapo Guzmán.
En Veracruz, una refriega entre fuerzas federales y civiles armados dejó cuatro presuntos criminales muertos y 32 detenidos, 11 de ellos, agentes municipales de Atoyac.
Una denuncia anónima alertó a elementos del orden sobre la presencia de pistoleros en el bar La Victoria; al acudir al sitio los agentes fueron recibidos a balazos por ellos.
Con el pretexto de Día de Muertos, en el municipio de Papantla, deconocidos reparten a la población veladoras dentro de las cuales esconden explosivos, alertó el ayuntamiento, y señaló que fueron detectadas por fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.
Habitantes del municipio sureño de Oteapan, retuvieron a policías y elementos de la fiscalía veracruzana, para impedir que aseguraran pirotecnia artesanal que ellos fabrican.
La madrugada de ayer, los agentes catearon un domicilio de la colonia López Mateos y sacaron decenas de cajas repletas de cohetes, que subieron a camionetas oficiales para proceder a la incautación.
Sin embargo, el operativo generó molestia entre los vecinos, quienes retuvieron a los uniformados e impidieron su salida de los vehículos con palos y muebles de madera que atravesaron en la calle.
José Antonio N, El Vara, líder de la organización criminal Guerreros Unidos que opera en tres municipios de Morelos fue detenido antier, dio a conocer la Secretaría de Seguridad estatal.