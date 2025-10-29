De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 34

Siete presuntos sicarios murieron durante un enfrentamiento con fuerzas de los tres órdenes de gobierno cerca de los poblados de Tepuche y Agua Blanca, sindicatura de Culiacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en un comunicado. Agregó que en recorridos se detectó un asentamiento de civiles armados y se solicitó apoyo militar terrestre y aéreo.

Tras su arribo, los efectivos castrenses, de la Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva, se toparon con los sujetos, que al tratar de huir los atacaron a tiros, por lo que repelieron la agresión.

El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que “ha habido” ataques con drones armados en Badiraguato, luego de que en redes sociales se difundió un video de una agresión. Dijo que esta irrupción causó pánico y desplazamiento de familias a zonas seguras. Detalló que los habitantes reportaron zumbidos de dichos artefactos y ráfagas de armas largas.

En la grabación se aprecia el vuelo de un dron sobre una casa rosa en La Tuna, que según pobladores es presuntamente hogar de la madre de Joaquín El Chapo Guzmán.

En Veracruz, una refriega entre fuerzas federales y civiles armados dejó cuatro presuntos criminales muertos y 32 detenidos, 11 de ellos, agentes municipales de Atoyac.