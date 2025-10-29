Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 34

Cuautitlán Izcalli, Méx., Empresarios que respaldan la operación Caudal, desplegada el fin de semana por los tres órdenes de gobierno para combatir el robo de agua en el estado de México, externaron su preocupación por la escasez del líquido destinado a sus procesos productivos, pues señalaron que varios de ellos abastecen sus establecimientos mediante pipas y temen el aumento de sus gastos al trasladar el recurso de otros lugares.

No obstante, mostraron confianza de que, bajo el control oficial, en breve accedan a alternativas de suministro constante y a mejor precio.

El director de la Unión Industrial del estado de México (Unidem), Francisco Cuevas Dobarganes, expuso que los dueños de al menos 250 empresas han manifestado “su angustia por la escasez” de agua.

Disminuyen sus procesos productivos

Por lo anterior, dijo, optaron por disminuir sus procesos productivos y pidieron a sus trabajadores que ahorren el recurso hídrico, en tanto se regulariza el abasto, cuya disminución se ha registrado en años recientes, de ahí que soliciten el servicio de pipas.

Destacó que la Unidem planteó a sus socios que una solución sería traer agua del vecino Querétaro, para abastecer negocios ubicados en los parques industriales de Tepotzotlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli; sin embargo, el traslado aumentaría hasta cinco veces el costo.