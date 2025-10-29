▲ El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, acudieron ayer a Apatzingán, Michoacán, para fortalecer las acciones contra los delitos de extorsión y cobro de piso. Foto cuenta de X de García Harfuch

Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 34

El “homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune”, y se fortalecerán “las acciones conjuntas frente a los delitos de extorsión y cobro de piso” que grupos criminales realizan contra agricultores en Apatzingán, Michoacán, señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, durante una reunión con autoridades y productores de limón de esa entidad.

En su cuenta en X, informó que “Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein, con el general secretario Ricardo Trevilla, titular de @Defensamx1, nos reunimos con productores de limón, el gobernador @ARBedolla y otras autoridades locales, en Apatzingán, para escuchar sus inquietudes y fortalecer las acciones conjuntas frente a los delitos de extorsión y cobro de piso.

“Se reforzarán las operaciones con-juntas del @GabSeguridadMX, @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y detener a quienes amenacen la paz de Michoacán.”

Bravo Manríquez presidía la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y fue asesinado por delincuentes el 19 de octubre, luego que acudió a una reunión.

A la fecha se ha reportado el arresto de dos supuestos involucrados en el homicidio de Bravo Manríquez, quien se distinguió por denunciar en forma reiterada el cobro de “derecho de piso” y extorsiones a limoneros de Apatzingán.