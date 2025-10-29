Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 33

El número de fallecidos por las fuertes lluvias del 9 y 10 de octubre ascendió a 81 y se contabilizan18 desaparecidos, de acuerdo con el micrositio que habilitó el gobierno federal sobre la emergencia.

Hasta ayer continuaban 65 localidades incomunicadas y 67 caminos cerrados; además han sido atendidas mil 277 escuelas de un total de mil 503 afectadas.

En la mañanera del pueblo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) tiene más de 2 millones de libros de reserva, por lo que no habrá problema para reponer el material que resultó dañado.

“Ya estamos en coordinación con las autoridades estatales; donde hubo daño se va a reponer por completo la dotación de libros de texto”, además de útiles escolares “porque se perdió todo eso”.

Indicó que las autoridades estatales “están verificando en sus bodegas a partir del stock (de libros de texto) que tienen y nosotros estamos listos para surtir por parte de Conaliteg; no tenemos que reimprimir”.

Por su lado, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que “tienen mucho reconocimiento” las fuerzas armadas, “y yo pienso que una parte muy importante tiene que ver con sus labores en los momentos de desastres naturales, como fue el caso de las lluvias”.

Afirmó que “el aplauso, el cariño, el reconocimiento de la gente cuando llegan la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional es muy grande; además su entrega es enorme, así que eso es parte de lo que explica este reconocimiento popular a las fuerzas armadas”, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Subrayó que no tiene “nada que ver con la idea de la militarización; la gente confía en las fuerzas armadas de México y eso es algo muy importante”.