Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 33
El número de fallecidos por las fuertes lluvias del 9 y 10 de octubre ascendió a 81 y se contabilizan18 desaparecidos, de acuerdo con el micrositio que habilitó el gobierno federal sobre la emergencia.
Hasta ayer continuaban 65 localidades incomunicadas y 67 caminos cerrados; además han sido atendidas mil 277 escuelas de un total de mil 503 afectadas.
En la mañanera del pueblo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) tiene más de 2 millones de libros de reserva, por lo que no habrá problema para reponer el material que resultó dañado.
“Ya estamos en coordinación con las autoridades estatales; donde hubo daño se va a reponer por completo la dotación de libros de texto”, además de útiles escolares “porque se perdió todo eso”.
Indicó que las autoridades estatales “están verificando en sus bodegas a partir del stock (de libros de texto) que tienen y nosotros estamos listos para surtir por parte de Conaliteg; no tenemos que reimprimir”.
Por su lado, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que “tienen mucho reconocimiento” las fuerzas armadas, “y yo pienso que una parte muy importante tiene que ver con sus labores en los momentos de desastres naturales, como fue el caso de las lluvias”.
Afirmó que “el aplauso, el cariño, el reconocimiento de la gente cuando llegan la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional es muy grande; además su entrega es enorme, así que eso es parte de lo que explica este reconocimiento popular a las fuerzas armadas”, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Subrayó que no tiene “nada que ver con la idea de la militarización; la gente confía en las fuerzas armadas de México y eso es algo muy importante”.
Pemex recupera 2.5 millones de hidrocarburo, tras fuga
En tanto, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ha recuperado 2 millones 519 mil 100 litros de hidrocarburo raíz de una fuga en el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica-Madero, municipio de Álamo Temapache, Veracruz.
La empresa pública agregó en un comunicado que la recuperación del crudo se ha hecho en 10 puntos ubicados a lo largo del río Pantepec y sus afluentes.
Indicó que mantiene el trabajo coordinado de 755 trabajadores de Pemex, la Secretaría de Marina la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y el gobierno del estado de Veracruz.
Destacó que este martes se entregaron 420 despensas y mil 776 botellas de agua, además se suministraron 48 tinacos y se ofreció servicio de agua potable a través de dos pipas de 45 mil litros, también se entregaron 247 kilos de alimento para mascotas.
Con ello, suman 8 mil 353 despensas entregadas, 779 tinacos, 21 mil 188 botellas de agua, 12 pipas de 45 mil litros y mil 301 kilos de comida para mascotas que han sido distribuidos a la población de este municipio.
Con información de Alejandro Alegría