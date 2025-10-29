▲ Los zapatos diseñados por Chris Francis se exhiben en su taller en Los Ángeles. Foto Afp

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 9

Los Ángeles. En el taller de un zapatero en Los Ángeles, las huellas de la historia de Hollywood están almacenadas del suelo al techo, resguardadas por un artesano que dice que su profesión tiene los días contados.

Arnold Schwarzenegger, Peter Fonda, Elizabeth Taylor, Liza Minnelli, Sharon Stone, Sylvester Stallone, Robert DeNiro, Tom Jones: un sinfín de nombres están rotulados en cajas de zapatos que contienen medidas y moldes de los pies de la crema y nata del entretenimiento.

La colección nació del trabajo de Pasquale Di Fabrizio, un italiano conocido como “el zapatero de las estrellas”, quien en su taller en Los Ángeles confeccionó a mano calzados durante más de cuatro décadas para figuras como Frank Sinatra, Dean Martin, Tina Turner, Jack Nicholson, Fred Astaire y Michael Jackson.

El artesano conocía estos pies como la palma de su mano, y aunque reveló algunos secretos (como los centímetros que le hizo ganar a varias celebridades), otros están resguardados en estas cajas que eventualmente llegaron a manos del zapatero Chris Francis, que no sólo preserva este pedazo de historia, sino un oficio en extinción.

“Hay un poco de todo aquí”, dijo Francis.

“Di Fabrizio creó para todo el mundo, desde los dueños de casinos hasta los actores, los artistas en Las Vegas, Broadway, Hollywood, quien se te venga a la mente de la industria del entretenimiento desde los años 1960 hasta 2008”, agregó.

Algunas de las cajas contienen autógrafos o dedicatorias como la de la actriz Anjelica Huston.

Otras, los diseños usados en películas o series, como en el caso de Sarah Jessica Parker y Julie Andrews.

La lista de estrellas que recubren las cuatro paredes del estrecho espacio es abrumadora, incluyendo hasta la actriz Diane Keaton y el guitarrista de Kiss, Ace Frehley, recientemente fallecidos.

“Algo único”

Francis nunca conoció a Di Fabrizio pero conserva su legado con el mismo fervor con el que mantiene vivo un oficio que, al igual que las cajas, dice ser cosa del pasado.