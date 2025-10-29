Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 8
Guillermo del Toro dejó clara su postura sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el cine, al afirmar que “preferiría morir” antes que colaborar con esta tecnología.
El triple ganador del Oscar comparó a los entusiastas que promueven la IA con la “arrogancia de Frankenstein”, el personaje de su nueva cinta.
En una entrevista con NPR, el cineasta mexicano afirmó que “la estupidez natural es la que impulsa la mayoría de los peores aspectos del mundo”.
Del Toro explicó que su versión de Frankenstein busca establecer un paralelismo con quienes promueven el uso de la inteligencia artificial: “Es alguien un poco ciego, que crea algo sin pensar en las consecuencias. Y creo que necesitamos hacer una pausa y reflexionar hacia dónde nos dirigimos”.
Explicó: “la inteligencia artificial, especialmente la IA generativa, no me interesa ni me interesará jamás. Tengo 61 años y espero seguir igual de desinteresado hasta el día en que me muera”. Agregó que, recientemente, alguien le escribió para preguntarle cuál era su postura sobre la IA. Su respuesta fue corta, pero contundente: “Prefiero morir”.
Frankenstein, la versión de Guillermo del Toro, se estrenará en Netflix el 7 de noviembre. El cineasta, conocido por su estilo gótico y fantástico, ganó los premios Oscar a Mejor Dirección y Mejor Película por La forma del agua en 2018. Su versión de Pinocho, estrenada en 2023, también recibió el Oscar a Mejor Película Animada ese mismo año.