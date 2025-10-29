The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 8

Guillermo del Toro dejó clara su postura sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el cine, al afirmar que “preferiría morir” antes que colaborar con esta tecnología.

El triple ganador del Oscar comparó a los entusiastas que promueven la IA con la “arrogancia de Frankenstein”, el personaje de su nueva cinta.

En una entrevista con NPR, el cineasta mexicano afirmó que “la estupidez natural es la que impulsa la mayoría de los peores aspectos del mundo”.

Del Toro explicó que su versión de Frankenstein busca establecer un paralelismo con quienes promueven el uso de la inteligencia artificial: “Es alguien un poco ciego, que crea algo sin pensar en las consecuencias. Y creo que necesitamos hacer una pausa y reflexionar hacia dónde nos dirigimos”.