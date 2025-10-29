Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 26
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca combatir el hostigamiento laboral y sexual hacia mujeres en el sector público, así como aumentar la participación femenina en la economía, expresó Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Al inaugurar el Foro Económico de la Mujer México, Michelle Ferrari, presidenta para Iberoamérica de este organismo, reconoció que las mujeres constituyen más de la mitad de la población mundial, pero aún tienen una participación limitada en la toma de decisiones cruciales.
Refirió que datos del Banco Mundial (BM) indican que si las mujeres participaran en igualdad de condiciones en la economía, el producto interno bruto (PIB) global observaría un crecimiento adicional de hasta el 25 por ciento. Además, destacó que en México, las mujeres representan más de 52 por ciento de la población y contribuyen con aproximadamente 37 por ciento de la economía.
Buenrostro reconoció los avances realizados en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) dirigidas por mujeres, pero también reconoció que la población femenina enfrenta dificultades debido a responsabilidades como el cuidado de los hijos o adultos mayores.
Resaltó que la corrupción “pega mucho a las mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres somos las que hacemos mayor uso de los servicios públicos. Somos las que llevamos a los niños al servicio médico, somos las que los llevamos a la escuela, estamos más al pendiente de la casa, etcétera. Todas las fallas que tiene el sector público también son principalmente resentidas por la pobreza”.
Apuntó que el modelo que impulsa la actual administración federal busca prevenir el hostigamiento sexual y laboral en los sectores de educación y salud. “Estas prácticas son muy comunes, no sólo en el sector público, también en el sector privado y la verdad es que las tenemos que combatir”, señaló Buenrostro.
Simplificación
Indicó que en el sector salud se han separado de sus cargos a funcionarios, mientras en educación media y superior se está poniendo en práctica un programa para abordar el abuso, el hostigamiento y acoso sexual.
En cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), comentó que se está buscando simplificar los trámites, ya que no se pueden aplicar los mismos requisitos a todos los tamaños de negocio.