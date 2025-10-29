Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 26

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca combatir el hostigamiento laboral y sexual hacia mujeres en el sector público, así como aumentar la participación femenina en la economía, expresó Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Al inaugurar el Foro Económico de la Mujer México, Michelle Ferrari, presidenta para Iberoamérica de este organismo, reconoció que las mujeres constituyen más de la mitad de la población mundial, pero aún tienen una participación limitada en la toma de decisiones cruciales.

Refirió que datos del Banco Mundial (BM) indican que si las mujeres participaran en igualdad de condiciones en la economía, el producto interno bruto (PIB) global observaría un crecimiento adicional de hasta el 25 por ciento. Además, destacó que en México, las mujeres representan más de 52 por ciento de la población y contribuyen con aproximadamente 37 por ciento de la economía.

Buenrostro reconoció los avances realizados en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) dirigidas por mujeres, pero también reconoció que la población femenina enfrenta dificultades debido a responsabilidades como el cuidado de los hijos o adultos mayores.