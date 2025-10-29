De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 26

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el aplazamiento para imponer nuevos aranceles de 30 por ciento a la importación de mercancías procedentes de México, al destacar la buena relación comercial que tiene actualmente con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Me gusta la relación con México porque nos está yendo muy bien con ella (Sheinbaum). Recibimos muchos aranceles. Están pagando mucho dinero”, dijo Trump en declaraciones a periodistas, a bordo del Air Force One, en su viaje a Corea del Sur.

El mandatario abordó el tema de los aranceles y confirmó dicho aplazamiento que fue anunciado el lunes por el gobierno mexicano, tras una conversación telefónica realizada el sábado con la presidenta Sheinbaum.

El plazo para imponer nuevas tarifas de 30 por ciento a la importación de productos mexicanos –excepto los protegidos por el acuerdo comercial entre ambos países y que incluye a Canadá (T-MEC), estaba prevista para aplicarse a partir del 1º de noviembre.