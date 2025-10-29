Clara Zepeda

Miércoles 29 de octubre de 2025

En septiembre de 2025, la ocupación laboral en México aumentó, apoyada por los empleos que se generaron en el sector de servicios y comercio, principalmente, en el sector informal, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que realiza el Inegi, la población ocupada en el país ascendió a 60.24 millones en septiembre del presente año, un incremento de 744 mil 998 puestos de trabajo respecto a agosto.

El empleo masculino (615 mil 869 puestos) dominó sobre el femenino (129 mil 129) en la creación de puestos de trabajo en septiembre.

Tras la destrucción de un millón 302 mil 773 plazas en agosto respecto a julio, la mayor caída desde enero de 2022, la ocupación se recuperó en más de la mitad en el noveno mes del año, siendo la mejor cifra de creación laboral del año.

La ENOE estimó que en el sector terciario, integrado por comercio y servicios, se crearon 945 mil 317 empleos, liderados por servicios diversos (383 mil 402 plazas); le siguió comercio (336 mil 412) y servicios profesionales (208 mil 980).

En el sector primario –que incluye agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca– hubo un aumento de 226 mil 958 plazas, mientras en el secundario –industria y construcción– se destruyeron 512 mil 935 empleos.

Según cifras de la encuesta, la ocupación informal creció en 441 mil 509 personas, para sumar 33.06 millones de personas bajo esa condición laboral al cierre del noveno mes del año.

Desempleo femenino

Por su parte, la ocupación formal ascendió a 27.18 millones en septiembre, 303 mil 489 plazas laborales más respecto al octavo mes de 2025, cuando se registraron 26.87 millones de personas.