▲ El mexicano-estadunidense Jaime Jáquez Jr anotó 28 puntos para guiar a la victoria al Heat de Miami 144-117 ante los Hornets de Charlotte en el partido disputado en el Kaseya Center. Bam Adebayo consiguió 26 unidades y Andrew Wiggins añadió 21 para el Heat, que ganó su tercer partido consecutivo en medio del escándalo de apuestas deportivas ilegales que estalló la semana pasada y que se saldó con la detención por parte del FBI de su jugador Terry Rozier. Jáquez lideró a los tiradores suplentes de Miami. El escolta de tercer año, que fue la selección 18 del Heat en 2023, ha promediado 69 por ciento de efectividad en cuatro juegos. En otros resultados, los Bucks de Milwaukee se impusieron 121-111 a los Knicks de Nueva York, el Thunder de Oklahoma City derrotó 107-101 a los Kings de Sacramento y los 76ers superaron 139-134 a los Wizards. Foto Ap