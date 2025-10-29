▲ La hija del compositor Silvestre Revueltas fue pilar del Colegio de Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras por más de medio siglo. Foto cortesía Barry Domínguez

Ángel Vargas

A Eugenia Revueltas le pesaba mucho la figura de su padre, el compositor Silvestre Revueltas (1899-1940), “el genio atormentado”. Tan era así que la música no fue una opción de vida, a pesar de que la estudió, ni tampoco la medicina, disciplina que también dejó de lado para consagrarse a su verdadera pasión: las letras y la historia.

Con su partida el lunes pasado, según informaron familiares y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la historiadora y docente deja un espacio insustituible en esa instancia , de la que fue pilar en el Colegio de Hispánicas por más de medio siglo. Sus restos fueron velados ayer en la agencia García Torres del Pedregal.

Eugenia Revueltas Acevedo, de acuerdo con la Enciclopedia de la Literatura en México, nació el 15 de noviembre de 1934 en la Ciudad de México. Fue investigadora y docente, con doctorado en letras españolas e iberoamericanas por la UNAM, donde estudió la semiótica del teatro, la narrativa mexica contemporánea y las relaciones entre la historia y la literatura.

Durante 11 años, apunta dicha semblanza, dirigió la revista Punto de Partida, trabajo sustancial del cual surgió el Departamento de Cursos, Conferencias y Publicaciones de la Coordinación de Difusión Cultural. En ese lapso, impulsó la diversificación de su temática y abrió las páginas de esa publicación a los estudiantes de las universidades del país, lo que le permitió dar a conocer la capacidad y el talento de connotados autores como Luis de Tavira, Paco Ignacio Taibo II, Elena Milán y Héctor Mendoza, entre muchos otros. Se le reconoce asimismo como formadora de escritores, entre ellos Marco Antonio Campos y Evodio Escalante.