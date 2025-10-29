▲ En los Jardines Botánicos de Tucson se combinan especímenes de la vivienda en Coyacán con los nativos del sur de Arizona. Foto cortesía del Museo Frida Kahlo

Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 2

El jardín de la Casa Azul, con su pirámide de inspiración mexica, su estanque de los sapos, su conocida fachada, sus muros azules y la insignia “Frida y Diego vivieron en esta casa 1929-1954”, se ha reproducido en Arizona. El Jardín de Frida, exhibición al aire libre inspirada en su contraparte en el Museo Frida Kahlo (MFK) de la Ciudad de México, es la nueva iniciativa de los Jardines Botánicos de Tucson (JBT), desde el pasado 11 de octubre.

Éste es un proyecto del recinto que lleva el nombre de la pintora coyoacanense, que anteriormente estuvo en los jardines botánicos de San Antonio, Texas, y Naples, Florida. En cada lugar ha asumido características distintas, dado las diferencias climatológicas y el tipo de plantas disponibles. En Tucson se ha querido combinar los especímenes de la Casa Azul con aquellos nativos del sur de Arizona; por ejemplo una yuca pálida local recibe a una yuca pie de elefante de México.

Los JBT tienen como misión conectar las personas con las plantas y la naturaleza por medio del arte, la ciencia, la historia y la cultura. Dotado con 2.2 hectáreas, los JBT han dedicado alrededor de 465 metros cuadrados al Jardín de Frida. Éste se ubica entre el jardín de barrio mexico-americano y el del artista y paisajista brasileño Roberto Burle Marx. El conjunto alberga un total 20 jardines individuales, todos al aire libre.

Michelle Conklin, presidenta y directora de los JBT, ha dicho: “El jardín de Frida es fiel a la estética intrépida de la pintora y el color juega un papel central. Además, es un espacio profundamente personal inspirado en el amor de la artista por la naturaleza”.

El Jardín de Frida es un proyecto desde hace tres años del MFK y el Fideicomiso de los Museos Frida Kahlo y Diego Rivera que “nos ayuda a expandir los muros azules de la casa de Coyoacán con nuevas comunidades como la de Tucson, con este equipo del JBT que ha hecho un trabajo estupendo para recrear un pedacito de la Casa Azul para su público”, señala Perla Labarthe, directora del MFK.

“Nos importa compartir este espacio por ser de inspiración para Frida, porque si bien es parte de la casa donde la pintora vivió 36 de sus 47 años de vida, también es representativa de su identidad y personalidad. Decimos muchas veces que la Casa Azul es Frida y Frida es la Casa Azul, y el jardín es parte integral. Fue, por un lado, una fuente de inspiración, porque utilizaba elementos de la naturaleza, algunas plantas, en sus obras. Por el otro, fue un espacio de enseñanza porque fue allí donde empezó a dar clases a sus alumnos de La Esmeralda, apodados Los Fridos”.