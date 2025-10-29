Ciencias
Ver día anteriorMiércoles 29 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/29. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Ciencias/Neuronas humanas vivas, utilizadas para alimentar computadoras/
A nterior
 
Neuronas humanas vivas, utilizadas para alimentar computadoras
Foto
▲ Los científicos están cultivando pequeños grupos de neuronas humanas vivas y las utilizan para alimentar computadoras. Este campo emergente, conocido como biocomputación o wetware, está siendo explorado por varias instituciones de investigación en todo el mundo, con el objetivo de aprovechar la eficiencia biológica del cerebro humano para crear un tipo de procesador completamente nuevo. La startup suiza FinalSpark, cofundada por el doctor Fred Jordan (en la imagen) experimenta con “bioprocesadores”, grupos de neuronas llamados organoides que realizan tareas computacionales sencillas. “En lugar de intentar imitar el cerebro con silicio, usemos el cerebro real”, declaró Jordan. En un laboratorio de la ciudad suiza de Vevey, el científico alimenta pequeños grupos de neuronas humanas con el fluido rico en nutrientes que necesitan para mantenerse vivas.Foto Afp
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 6
A nterior