Miércoles 29 de octubre de 2025

Lo más importante en la creación de un museo itinerante del cerebro –que exhibe muestras biológicas– es que debe contar con un marco ético robusto que priorice la dignidad humana y resalte el valor social del conocimiento científico, coincidieron en señalar Jennifer Hincapié Sánchez y María de Jesús Medina Arellano, referentes en bioética y bioderecho.

En entrevista para La Jornada, Hincapié Sánchez, titular del Programa Universitario de Bioética (PUB) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) subrayó que no sólo se trata de evitar la morbosidad, “sino de construir una narrativa ética que permita a los visitantes construir una cultura de la donación de órganos para investigación.

“Un museo de cerebros puede ser una herramienta con un gran valor social, siempre y cuando se plantee desde la responsabilidad ética y su éxito no solamente va a depender del contenido, sino del modo que se construya el discurso respetuoso”.

La Jornada dio a conocer el 18 de septiembre que el director del Biobanco Nacional de Demencias (BND) de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), José Luna Muñoz, impulsa la creación del primer Museo del Cerebro en México, con sede física y exposiciones itinerantes, orientado a la divulgación científica y la sensibilización social frente a las enfermedades neurodegenerativas.

Por ello, las expertas en bioética enfatizaron la necesidad de establecer lineamientos éticos claros que garanticen el respeto a los donantes y eviten la trivialización de las muestras biológicas.

Para Medina Arellano, doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica por la Universidad de Manchester en Reino Unido, lo principal en este tipo de proyectos es contar con el consentimiento informado de los donantes.

Donación y consentimiento

“Debe garantizarse que la carta de voluntad de donación contemple tanto las actividades de investigación como las de exhibición. Si no se tiene un consentimiento amplio, hay que contactar a las familias”, explicó.