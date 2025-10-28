E

n su libro The Politics of Hate, Angelia Wilson recuerda que durante la Convención Republicana de 1992, Pat Buchanan –entonces candidato presidencial apoyado por el denominado movimiento paleolibertario y, particularmente, por Murray Rothbard– lanzó la noción de “guerra cultural” de acuerdo con la lectura bíblica de la derecha cristiana, afirmando que en esos años, dicha “guerra” era “tan crucial para el tipo de nación que seremos como lo fue la guerra fría, ya que esta guerra es por el alma de América”.

La disputa cultural a la cual aludía Buchanan se tejió paulatinamente a partir de la creación de un conjunto de alianzas estratégicas “cobeligerantes” entre expresiones ultraconservadoras del cristianismo católico y evangélico, junto con otros sectores sociales abiertamente contrarios a las iniciativas progresistas. Aunque en dichas alianzas existía cierta diversidad de proyectos políticos, religiosos y económicos (a veces incluso contradictorios), sus integrantes encontraron una posición común que les permitió articularse: el rechazo a la justicia social mediante la activación de una gramática de guerra –como la denomina Wilson– con implicaciones prácticas.

Ha sido en años recientes cuando dicha tendencia se ha exportado desde el circuito político estadunidense hacia otros países y regiones, en gran medida a partir del activismo organizado en torno a redes como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

En América Latina y España, la irrupción estridente de dicha gramática bélica, condensada en la noción reaccionaria de “batalla cultural”, ha logrado generar cierto ocultamiento de su historia, haciendo pasar como algo novedoso un proyecto político de varias décadas, en el cual sus principios ideológicos, sus instancias promotoras y las estrategias desplegadas han logrado consolidarse a la luz de una crisis global del liberalismo que ha habilitado un cambio en la correlación política de fuerzas ahora favorable, en gran medida, a salidas extremistas.

En términos prácticos, la “batalla cultural” se refiere a una apuesta por hacer cada vez más aceptables posiciones abiertamente racistas, clasistas, xenófobas, machistas, negacionistas, etcétera, en las sociedades del mundo; un fenómeno que suele discutirse en términos de “abrir” la ventana de Overton. Por ello, las ofensas públicas de líderes conservadores, la promoción de posiciones “políticamente incorrectas” o la demostración de una razón cínica que se regocija con la desigualdad, la explotación o el genocidio son, más que expresiones de “irreverencia individual”, parte esencial de una estrategia que se despliega ya en gran medida en gran parte del mundo.

Con sus obvias particularidades contextuales, esta apuesta muestra un conjunto de patrones comunes a nivel global en términos de la articulación ideológica de sus promotores, así como de las estrategias que éstos llevan a cabo.

La alineación ideológica de estos grupos resulta fundamental para sus objetivos. Ésta se construye a través de un triple movimiento que se desarrolla simultáneamente: a) una interpretación confesional –en clave conservadora– de la vida cotidiana, así como de la gran diversidad de problemas sociales; b) una lectura superficial de autores clásicos, principalmente de la tradición austriaca (cuando existe), así como la difusión de materiales propagandísticos por medio de campañas, presentaciones, etcétera, y c) el uso de redes sociales para difundir ciertas ideas-fuerza, poco analizadas y generalmente erróneas, las cuales resultan sencillas de interpretar y de ser memorizadas, tales como: “el mercado es mejor que el Estado”, “la educación no debe ser ideológica”, “libertad contra comunismo”, etcétera.