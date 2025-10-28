De la Redacción

Martes 28 de octubre de 2025, p. 15

Parlamentarios europeos se reunieron ayer con el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, para dialogar, entre otros temas, sobre la sociedad “estratégica” entre México y la Unión Europea, la cual actualmente genera más de 90 mil millones de dólares de intercambio comercial, así como de los trabajos para la ratificación del Acuerdo Global Modernizado.

El encuentro se dio en el marco de la visita a nuestro país de los legisladores europeos para la 32 Reunión Interparlamentaria entre México y la Unión Europea.

La visita estuvo encabezada por Antonio López-Istúriz White, presidente de la delegación, y por el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.