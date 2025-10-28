Martes 28 de octubre de 2025, p. 14
La cadena de transmisión del sarampión se detuvo, aseguró ayer la Secretaría de Salud (Ssa), aunque en siete estados hay casos activos: Chihuahua, Guerrero, Jalisco, estado de México, Michoacán, Querétaro y Sinaloa.
Indicó que desde febrero, cuando inició el brote en Chihuahua, se han confirmado 5 mil 29 casos y se han aplicado más de 8 millones de vacunas triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y SR (sarampión, rubéola) a nivel nacional.
En un comunicado, destacó que durante julio pasado, se adquirieron 4.5 millones de dosis de SRP y 1.4 millones de SR, y se amplió la vacunación a personas de hasta 49 años. Se ha dado prioridad a jornaleros agrícolas que se desplazan entre comunidades cercanas y campos rurales del territorio nacional.
El sarampión es una enfermedad viral con una de las tasas de contagio más altas conocidas, de uno hacia 18 personas.