Se detiene el contagio de sarampión: Ssa 
 
Periódico La Jornada
Martes 28 de octubre de 2025, p. 14

La cadena de transmisión del sarampión se detuvo, aseguró ayer la Secretaría de Salud (Ssa), aunque en siete estados hay casos activos: Chihuahua, Guerrero, Jalisco, estado de México, Michoacán, Querétaro y Sinaloa.

Indicó que desde febrero, cuando inició el brote en Chihuahua, se han confirmado 5 mil 29 casos y se han aplicado más de 8 millones de vacunas triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y SR (sarampión, rubéola) a nivel nacional.

En un comunicado, destacó que durante julio pasado, se adquirieron 4.5 millones de dosis de SRP y 1.4 millones de SR, y se amplió la vacunación a personas de hasta 49 años. Se ha dado prioridad a jornaleros agrícolas que se desplazan entre comunidades cercanas y campos rurales del territorio nacional.

El sarampión es una enfermedad viral con una de las tasas de contagio más altas conocidas, de uno hacia 18 personas.

