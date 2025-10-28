Lilian Hernández Osorio

Martes 28 de octubre de 2025, p. 14

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, convocó ayer a los integrantes del Centro de Ciencias de la Complejidad de esta institución a contribuir en la búsqueda de soluciones de dos temas que “preocupan y ocupan a la máxima casa de estudios”: la salud mental y la seguridad integral de la comunidad universitaria.

Al inaugurar el simposio Cuarta Semana de la Complejidad, en conmemoración de los 10 años de este centro, señaló que se requieren análisis con diferentes perspectivas para entender los referidos temas entre los jóvenes.

Asimismo, ayer la UNAM puso en marcha la Encuesta Universitaria de Identificación de Necesidades a la Salud Mental y Sicológica, la cual estará disponible hasta el 28 de noviembre y tienen opción de responder en línea los más de 373 mil estudiantes.

La universidad señaló que esta acción tiene como propósito conocer las principales necesidades de la comunidad universitaria en aspectos relacionados con la salud emocional, sicológica y mental, y forma parte del Programa Universitario de Cuidado y Apoyo para la Salud Mental.