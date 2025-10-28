De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 14

Cuba aún negocia con México la venta para este invierno de la vacuna Abdala contra covid-19, así lo informó ayer el embajador de la isla en nuestro país, Marcos Rodríguez Costa, en una conferencia en la que también se refirió a la próxima votación en la Organización de Naciones Unidas sobre el tema del bloqueo impuesto por Estados Unidos a su nación.

A la pregunta del estatus del acuerdo para que México compre de nuevo este biológico desarrollado por la medicina e investigación cubana, el diplomático señaló: “actualmente hay otra situación, por lo que ambos gobiernos siguen analizando esa colaboración.

“Se continúa hablando de este tema con las autoridades mexicanas que conocen, por supuesto, el éxito que ha tenido en el mundo la vacuna, y en México, donde miles fueron inocularon con ésta frente a la terrible pandemia de covid-19. No obstante, hay otra situación hoy y, por tanto, se está analizando con las autoridades mexicanas el proseguir con esta colaboración”, enfatizó Rodríguez Costa.