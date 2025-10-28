Martes 28 de octubre de 2025, p. 14
Cuba aún negocia con México la venta para este invierno de la vacuna Abdala contra covid-19, así lo informó ayer el embajador de la isla en nuestro país, Marcos Rodríguez Costa, en una conferencia en la que también se refirió a la próxima votación en la Organización de Naciones Unidas sobre el tema del bloqueo impuesto por Estados Unidos a su nación.
A la pregunta del estatus del acuerdo para que México compre de nuevo este biológico desarrollado por la medicina e investigación cubana, el diplomático señaló: “actualmente hay otra situación, por lo que ambos gobiernos siguen analizando esa colaboración.
“Se continúa hablando de este tema con las autoridades mexicanas que conocen, por supuesto, el éxito que ha tenido en el mundo la vacuna, y en México, donde miles fueron inocularon con ésta frente a la terrible pandemia de covid-19. No obstante, hay otra situación hoy y, por tanto, se está analizando con las autoridades mexicanas el proseguir con esta colaboración”, enfatizó Rodríguez Costa.
A raíz de la crisis superada en la pandemia, las autoridades de salud de México reconocieron que la vacuna Abdala tiene un efectividad de 93 por ciento, y es una de las dos en el mundo con estudios científicos en población, y no sólo experimentales.
Desde que se lanzó ese biológico, el gobierno mexicano ha comprado a la isla; sin embargo, el convenio no se ha renovado para este 2025. México no ha dado detalles del asunto.
Abasto desde 2022
De acuerdo con información oficial, a finales de 2022 México adquirió 9 millones de dosis del biológico cubano. Al cierre de 2023 y principios de 2024 compró poco más de 7 millones de dosis; esto durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este año no hay visos de una nueva adquisición.