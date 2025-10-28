Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 13

En el Instituto Nacional Electoral (INE) “no existe ningún riesgo” en temas de ataques cibernéticos y no hay alguna vulnerabilidad en esta materia, sostuvo Javier Alberto Pérez de Acha, encargado de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. No obstante, anunció que se triplicarán los sistemas de seguridad.

Por su parte, el titular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE), Alejandro Sosa, descartó que el padrón electoral haya sido vulnerado, esto luego de las versiones de una presunta violación a esos datos.

Al concluir la inauguración de la reunión nacional de Evaluación del INE con los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE), Pérez de Acha recalcó que el instituto cuenta con protocolos de revisión, en los que se analiza toda la red, infraestructura, servidores y “están muy protegidos todos los sistemas”, y adelantó que el INE prepara un proyecto grande de ciberseguridad.