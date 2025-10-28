Alonso Urrutia y Lilián Hernández

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 13

Ante el incremento de las tensiones entre Estados Unidos y los gobiernos de Venezuela y Colombia por los amagos intervencionistas del presidente Donald Trump en la región, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que por convicción “y porque es una disposición constitucional sobre nuestra política exterior”, está contra cualquier injerencismo. “Nuestro país reivindica que todos los diferendos internacionales deben resolverse por la vía del diálogo, esa va a ser nuestra posición siempre”.

En referencia a las expresiones de interés de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, de venir a México y conocer más de la cultura mexicana, la mandataria dijo que con España no se han roto relaciones. Se mantienen los vínculos políticos y económicos, pero ratificó que conserva su discrepancia con el gobierno peninsular por la respuesta poco diplomática que tuvieron a la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2019 de que España pidiera perdón por los excesos cometidos en el nuevo mundo durante la Conquista.