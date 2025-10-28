▲ Los conductores no podrán ser detenidos por autoridades en la zona federal. Foto María Luisa Severiano

César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 12

La jueza decimotercera de distrito en materia administrativa concedió una suspensión definitiva a Uber para que pueda operar en todos los aeropuertos del país.

Los efectos de la medida cautelar otorgada por la juzgadora es para evitar que la Guardia Nacional realice detenciones a los viajes generados a través de la plataforma.

Asimismo, la suspensión sólo aplica para quienes estén realizando un viaje con Uber en cualquier aeropuerto del país.

En un comunicado, la empresa señaló que se confirma que los conductores de Uber pueden llevar y recoger a usuarios de los aeropuertos mexicanos.

“Es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México.”

Indicó que con esta medida, los conductores que estén realizando viajes usando la app de Uber, en los más de 70 aeropuertos del país, no podrán ser detenidos por autoridades en la zona federal de los aeropuertos en lo que se resuelve el juicio de amparo.