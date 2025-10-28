De La Redacción

Víctor Manuel Álvarez Puga, investigado y buscado por autoridades de México junto con su esposa Inés Gómez Mont por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, fue detenido en Estados Unidos y recluido en el centro migratorio de Krome, en Miami, Florida.

Según documentos judiciales revelados ayer, el arresto del empresario mexicano fue el 24 de septiembre de 2025, y quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se define su situación migratoria.

El caso fue revisado por la jueza federal Cecilia M. Altonaga, del Tribunal del Distrito Sur de Florida, quien el pasado 15 de octubre de 2025 concedió parcialmente un recurso de habeas corpus a favor del empresario.

En su resolución, la magistrada determinó que Álvarez Puga no debe permanecer bajo detención obligatoria, como pretendía el ICE, y se le conceda una audiencia individualizada de fianza para determinar si será deportado o no.

El expediente judicial indicó que Álvarez Puga ingresó a territorio estadunidense el 10 de julio de 2021 sin pasar por inspección migratoria, mientras en julio de 2022 solicitó asilo político, trámite que aún está pendiente de resolución ante las autoridades migratorias.