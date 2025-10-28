Enrique Méndez

Martes 28 de octubre de 2025, p. 10

El índice de ausentismo de legisladores en comisiones y el pleno, en especial el caso de Cuauhtémoc Blanco (Morena), ya tuvo sus primeras repercusiones. Ayer, la Junta de Coordinación Política acordó que las sesiones de esta semana sean presenciales.

Con ello se termina un periodo de cuatro años de que sólo acudían a San Lázaro los martes, desde que en septiembre de 2021 la Cámara autorizó medidas de emergencia por la pandemia de covid-19, que permitían a los legisladores participar de manera virtual.

Ayer, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán (PAN), anunció que convocará a las sesiones presenciales para hoy y mañana. “Todos los diputados habrán de venir a trabajar a la Cámara de Diputados esta semana, que es muy importante… estamos obligados a estar aquí presentes y a dar un debate respetuoso; las sesiones”, apuntó.