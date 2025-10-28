▲ El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana concluyó ayer su comparencia privada ante diputados. Foto Luis Castillo

Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 10

El gobierno federal reforzó la presencia de las fuerzas armadas y las tareas de inteligencia en Sinaloa, y a partir de este martes en Michoacán, por la extorsión a productores de limón en esta última entidad, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En conferencia de prensa conjunta con diputados federales, el funcionario rechazó las versiones de un atentado en su contra en septiembre o que se haya ausentado de su cargo en ese periodo; aseguró que “sí se puede pacificar y se va a pacificar” Sinaloa.

Al concluir ayer su comparecencia privada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y a pregunta expresa, aclaró: “no he recibido atentados. Hay demasiadas alertas que son desechadas e investigadas de manera permanente; eso es lo que hacemos siempre”.

También negó que se haya ausentado. “No he tenido ningún retiro ni espiritual ni de vacaciones; todos los días hay un gabinete que preside la presidenta Claudia Sheinbaum y no he faltado a ninguno. Empieza a las 6 de la mañana y ahí estoy de manera permanente; no me he ausentado ni un solo día, ni lo haré”.

Respecto a Sinaloa, refirió que él, junto con los secretarios de la Defensa y de Marina, Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales, respectivamente, estuvo en el estado, donde “se desplegaron más tropas y personal; sobre todo, más células de investigación”.

Dijo que si bien el fin de semana se perpetraron 15 homicidios en esa entidad, los meses con mayor violencia fueron octubre y noviembre del año pasado, con cinco meses sostenidos de disminución, de diciembre a abril.