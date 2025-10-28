Lilian Hernández y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 8

En México no sólo hay democracia, sino que es uno de los países más democráticos del mundo, aseveró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al responder a las declaraciones que hizo el ex presidente Ernesto Zedillo a un periódico español, donde afirmó que en nuestro país no hay democracia.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal recordó que en 2024, Morena ganó con 60 por ciento de los votos, lo cual demuestra que la gente fue la que decidió, por lo que es mentira la afirmación del ex presidente priísta.

“Se eligen el Poder Ejecutivo, el Legislativo y ahora el Judicial; la democracia se refleja en las libertades, la libertad de expresión, la libertad de reunión, de hablar de la presidenta, la libertad de expresión al máximo”, subrayó.

Sobre las afirmaciones del ex presidente priísta al diario El Mundo, la titular del Ejecutivo enfatizó que “nunca” hubo tanta libertad; “digan lo que digan, nosotros que vivimos la época del PRI, podemos decir que hay absoluta libertad de expresión; no se censura a nadie”.