En México no sólo hay democracia, sino que es uno de los países más democráticos del mundo, aseveró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al responder a las declaraciones que hizo el ex presidente Ernesto Zedillo a un periódico español, donde afirmó que en nuestro país no hay democracia.
Durante la conferencia matutina, la mandataria federal recordó que en 2024, Morena ganó con 60 por ciento de los votos, lo cual demuestra que la gente fue la que decidió, por lo que es mentira la afirmación del ex presidente priísta.
“Se eligen el Poder Ejecutivo, el Legislativo y ahora el Judicial; la democracia se refleja en las libertades, la libertad de expresión, la libertad de reunión, de hablar de la presidenta, la libertad de expresión al máximo”, subrayó.
Sobre las afirmaciones del ex presidente priísta al diario El Mundo, la titular del Ejecutivo enfatizó que “nunca” hubo tanta libertad; “digan lo que digan, nosotros que vivimos la época del PRI, podemos decir que hay absoluta libertad de expresión; no se censura a nadie”.
Al recordar que en 1988 y en 2006 hubo “grandes fraudes electorales”, afirmó que hoy “es el mejor momento de la democracia en nuestro país”.
Cuestionó que Zedillo o Felipe Cal-derón hablen de que no hay libertad de expresión cuando ellos mismos se manifiestan sin censura; critican algo que es totalmente falso.
Mencionó que en 2000, cuando terminó el gobierno de Zedillo, Vicente Fox ganó las elecciones prometiendo un gran cambio en el país, el cual tampoco fue perceptible.
Estos ex presidentes están en contra de programas de bienestar y se atreven a decir que son “clientelares”, cuando se trata de derechos de los mexicanos “y eso no tiene nada de corporativo, pues gracias a ello hay millones de personas que pueden comer”.