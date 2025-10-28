Martes 28 de octubre de 2025, p. 8
El ex policía de Iguala Alejandro Mejía Meza fue detenido por agentes federales como presunto involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), El Granito de Oro fue capturado en Guerrero el pasado 23 de octubre a las 16 horas. Vestía camisa color negra con figura de grecas, pantalón de mezclilla negro y botas tácticas negras.
De acuerdo con la ficha del RND, Mejía Meza es de complexión delgada, tez morena, cabello negro y con un lunar visible en la nariz de lado derecho y otro a la altura del labio.
Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el estado de México, donde será presentado ante un juez de control.
Meza Mejía fue uno de los 15 policía mencionados en octubre de 2023 por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en una lista de funcionarios y po-licías presuntamente involucrados con el crimen e investigados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; se incluía el nombre del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca.