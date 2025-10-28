Cesar Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025

El ex policía de Iguala Alejandro Mejía Meza fue detenido por agentes federales como presunto involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), El Granito de Oro fue capturado en Guerrero el pasado 23 de octubre a las 16 horas. Vestía camisa color negra con figura de grecas, pantalón de mezclilla negro y botas tácticas negras.

De acuerdo con la ficha del RND, Mejía Meza es de complexión delgada, tez morena, cabello negro y con un lunar visible en la nariz de lado derecho y otro a la altura del labio.