Alonso Urrutia y Lilián Hernández

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 8

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la reciente aprehensión de personas vinculadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, dijo, primero se informará a los familia-res de los estudiantes y luego se harápúblico quiénes son los detenidos.

Confirmó que hay un policía y declinó hacer más comentarios. En noviembre, indicó, habrá un nuevo encuentro con los familiares, aunque aún no hay fecha precisa.

Por otro lado, señaló que algunos congresos estatales avanzan en la homologación de legislaciones en materia de desaparición forzada.

Además, indicó, se construyen protocolos, mientras la nueva comisionada Nacional de Búsqueda, Lidia Pérez, labora con los colectivos en busca de desaparecidos.