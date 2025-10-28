Martes 28 de octubre de 2025, p. 8
La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la reciente aprehensión de personas vinculadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, dijo, primero se informará a los familia-res de los estudiantes y luego se harápúblico quiénes son los detenidos.
Confirmó que hay un policía y declinó hacer más comentarios. En noviembre, indicó, habrá un nuevo encuentro con los familiares, aunque aún no hay fecha precisa.
Por otro lado, señaló que algunos congresos estatales avanzan en la homologación de legislaciones en materia de desaparición forzada.
Además, indicó, se construyen protocolos, mientras la nueva comisionada Nacional de Búsqueda, Lidia Pérez, labora con los colectivos en busca de desaparecidos.
En este contexto, ratificó su desacuerdo con el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas sobre la desaparición de personas en México. Subrayó que en los 60 y 80, éstas eran perpetradas por el Estado contra activistas o integrantes de guerrillas; tenían motivaciones políticas. En la actualidad, están asociadas al crimen organizado. Las desapariciones, reconoció, son un problema en la actualidad, pero la distinción sobre los responsables no está plasmada en los documentos del Comité de la ONU sobre lo que ocurre en México.