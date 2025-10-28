Lilian Hernández y Alonso Urrutia

Tras el amago de bloqueos y cierre de carreteras por parte de productores de maíz del país para exigir un pago justo por sus cosechas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó ayer por la mañana que les plantearían una propuesta integral de largo plazo para mejorar los precios y evitar el vaivén de la bolsa de valores.

Al preguntarle sobre qué acciones emprenderían para atender la inquietud de los agricultores, admitió que este año el precio de los granos cayó “muchísimo” y se estima que el próximo año también disminuya, lo cual afecta a los productores de México, debido a que el tratado fija un precio internacional para el maíz amarillo y blanco.