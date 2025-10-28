De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 5

Miles de agricultores de 10 estados del país bloquearon carreteras, con la intención de visibilizar la crisis del sector ante el incremento de los costos de producción, y exigir al gobierno federal precios justos para los granos. Además cultivadores de semillas, especialmente de maíz, exigieron que estos alimentos sean excluidos del tratado de libre comercio (T-MEC), y que se les impongan tarifas de garantía competitivas.

Los labriegos cerraron vialidades federales y estatales con tractores, trascabos, camionetas y trilladoras; además permitieron el paso libre en casetas de cobro en Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Baja California.

En Tamaulipas, campesinos que siembran sorgo y maíz bloquearon las carretera federal 101, que comunica a Ciudad Victoria y Tampico con las 10 ciudades fronterizas de esa entidad.

Un centenar de agricultores de Chihuahua exigieron la revisión de la nueva Ley de Aguas Nacionales y tomaron la caseta de peaje Sacramento, en el kilómetro 31 de la carretera Panamericana, en respaldo de la movilización convocada por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

Labriegos de distintas organizaciones de Guerrero liberaron las casetas de peaje de Palo Blanco y Paso Morelos de la Autopista del Sol México-Acapulco, en demanda del rescate financiero del campo.

Edel Chona Morales, líder del Consejo Estatal del Maíz, señaló que el campo guerrerense lleva años en total abandono; sin embargo, “durante el último sexenio se marcó muchísimo más la falta de apoyos para pequeños y grandes productores en el país”. Aseguró que “para los campesinos de autoconsumo había alrededor de 50 o más programas. Hoy escasamente hay 20 y de esos solamente operan el de Sembrando Vida y Apoyo a la Producción”.

En Guanajuato, cientos de miembros del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense también realizaron bloqueos. Solicitan mejores precios de garantía para el maíz y el sorgo, así como apoyos por parte de los tres niveles de gobiernos.