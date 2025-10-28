Martes 28 de octubre de 2025, p. 4
La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros denunció una serie de “despidos injustificados” de trabajadores de Pemex con hasta 30 años de antigüedad.
Durante una manifestación realizada en las instalaciones de la Torre de Pemex, ubicada en la Ciudad de México, los integrantes de la unión exigieron a las autoridades federales la reincorporación de sus compañeros y la suspensión de los ceses o modificaciones laborales que afecten al personal afiliado a dicha organización.
“Demandamos que, de manera tripartita –la dirección de administración y servicios, la línea de negocio y el sindicato– se tomen las acciones necesarias para propiciar que la empresa cuente con estructuras organizacionales adecuadas a la realidad operativa, que le permitan funcionar de manera eficiente, elevar su productividad, aprovechar su capital humano y respetar en todo momento los derechos laborales de los profesionistas que integran la unión”, expresaron.
Solicitaron que se abran mesas de trabajo en las que participe la agrupación para revisar y analizar las estructuras organizacionales de la empresa por centros de trabajo. “Pedimos también que la dirección de administración se abstenga de continuar realizando prácticas que vulneren la libertad y representación sindical”.
Guillermo Alfonso Briceño, secretario del trabajo de la sección ocho Ciudad de México de la unión, señaló que a inicios de este año Pemex inició un proceso de restructuración –el Plan Estratégico 2025-2030– que incluye despidos injustificados, cambios de adscripción y modificaciones a las condiciones laborales del personal técnico y profesionista, incluyendo a trabajadores con más de 20 y 30 años de antigüedad.
Indicó que, “con el pretexto del proceso de restructuración interna”, las direcciones de administración de servicios y jurídica de Pemex “han obligado a los trabajadores a firmar documentos de renuncia a sus derechos. Quienes se han negado a firmar dichas renuncias han sido despedidos injustificadamente. Estas graves violaciones a los derechos laborales se han aplicado, incluso, en contra de profesionistas con más de 30 años de servicio en la empresa”.