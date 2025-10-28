De La Redacción

Martes 28 de octubre de 2025, p. 3

Luego de que en la mañanera de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la existencia de un acuerdo fiscal entre Grupo Salinas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la compañía del empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que acudirá a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh).

“En Grupo Salinas seguimos y seguiremos ejerciendo nuestro derecho a defendernos, incluso recurriendo a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió este lunes en un comunicado difundido en redes sociales.

Valora y respeta la palabra, subraya

Aseguró que el acuerdo alcanzado con la administración anterior fue resultado de decenas de conversaciones “bajo los principios de buena voluntad e implicó una solución conforme a derecho”. Señaló que es una empresa que “valora y respeta la palabra”, por lo que “habernos dado la mano tiene más validez que un papel firmado”.