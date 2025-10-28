Martes 28 de octubre de 2025, p. 3
Luego de que en la mañanera de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la existencia de un acuerdo fiscal entre Grupo Salinas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la compañía del empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que acudirá a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh).
“En Grupo Salinas seguimos y seguiremos ejerciendo nuestro derecho a defendernos, incluso recurriendo a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió este lunes en un comunicado difundido en redes sociales.
Valora y respeta la palabra, subraya
Aseguró que el acuerdo alcanzado con la administración anterior fue resultado de decenas de conversaciones “bajo los principios de buena voluntad e implicó una solución conforme a derecho”. Señaló que es una empresa que “valora y respeta la palabra”, por lo que “habernos dado la mano tiene más validez que un papel firmado”.
Arturo Medina, ex subdirector del SAT, afirmó ayer en la conferencia presidencial que “es falso que en la administración pasada se haya llegado a un acuerdo con este grupo en relación con los adeudos de 2008 a 2013. Sí es cierto que en varias ocasiones se realizaron pláticas en mesa técnica con representantes, pero nunca se acordó un monto ni la ruta de solución”.