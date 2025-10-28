Alonso Urrutia y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que Grupo Salinas miente al afirmar que ya había alcanzado un acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para liquidar sus adeudos fiscales.

“Son impuestos que no se han cubierto desde los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero si hay disposición a pagar, puede hacerlo sin necesidad de mesas técnicas ni búsqueda de acuerdos en lo oscurito; que baje su línea de captura y liquide sus deudas”, dijo.

En respuesta a la postura del empresario Ricardo Salinas Pliego, que habló de presuntos acuerdos y de su disposición a pagar, la mandataria sostuvo: “imagínense, con la corrupción de antes, y de todas maneras, era tanto lo que se debía o tan fraudulento lo que hizo el Grupo Salinas, que desde entonces se le está cobrando esto que ellos hacían, que era utilizar las pérdidas de una empresa, incluso comprando otra, juntándolo con las suyas, para evitar pagar impuestos”.

Sheinbaum hizo una larga alusión al caso tras el desafío de Salinas Pliego expresado este fin de semana, cuestionando la postura de su gobierno. “Faltan a la verdad y quieren hacer de esto un tema político. No es político, es jurídico y de impuestos. Si se fijan, nosotros lo único que hemos dicho es: ‘toma chocolate, paga lo que debes. Paga hoy’. Como diría aquel: ‘hoy, hoy, hoy’. Nada les impide comenzar a pagar. Quieren victimizarse. No. Se llama estado de derecho”.

Explicó que se trata de una evasión fiscal que data del periodo entre 2008 y 2013, que conjunta dos administraciones del pasado, porque en los litigios que está por resolver la Corte “no existe ningún adeudo relacionado con la administración de López Obrador.

“Mientras más pase el tiempo, más tendrá que pagar”, apuntó, ratificando que “lo único que se le puede reducir, como a todo contribuyente deudor, son los recargos cuando hay la disposición a ponerse al corriente. Ahí están las oficinas del SAT y la posibilidad de hacer las transferencias económicas correspondientes a sus adeudos”.