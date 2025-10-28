S

i medimos los resultados económicos de modelos autoritarios frente a modelos democráticos, tal parece que el voto popular es irrelevante. En ocasiones, la democracia lleva al poder a buenos gobernantes, pero no es lo común. Por su parte, las naciones con gobiernos autoritarios tienen resultados parecidos.

La reflexión es que no importa el método por el cual llegue el gobernante al poder, sino el camino que tome cuando esté en funciones. Para ejemplificar esta idea tomo como referencia a las dos grandes potencias de este momento: Estados Unidos y China.

Estados Unidos tiene una historia de siglos en democracia. China, a lo largo de milenios, ha tenido gobernantes que ejercen sus funciones a través de negociaciones de la cúpula en el poder.

Si la democracia fuera el mejor de los mundos, no cabría duda de que Estados Unidos sería muy superior a China. Pero, independientemente de la ideología de cada gobernante, de un país socialista o capitalista, los resultados no muestran que la democracia sea el mejor de los otros sistemas.

Tenemos que calificar a los gobiernos no por lo que creemos, sino por los resultados. Deng Xiaoping decía: “No importa el color del gato, siempre que cace ratones”. Si el país crece y genera satisfactores para su pueblo, la política funciona; en caso contrario, la política es inadecuada.