os desfiguros infladamente triunfales de Javier Milei en Argentina no han tenido entre sus congéneres mexicanos el eco que cabría suponer. Por el contrario, los ultraderechistas locales se han quedado pasmados ante la victoria del libertario entregado al trumpismo a cambio de “salvamento” económico (escriturar la casa al prestamista gringo para seguir pagando la hipoteca).

El menos relevante de esos personajes, el llanero neocristero cada vez más solitario, Eduardo Verástegui, ha sido abiertamente repudiado por derechistas mexicanos, argentinos y de otras nacionalidades, a causa de su oportunista deslinde de última hora, cuando parecía que Milei se encaminaba a una gran derrota electoral.

Ricardo Salinas Pliego, quien fue a Buenos Aires a acompañar a Milei a una conferencia política de acción conservadora, y fue uno de los oradores (aunque su paso por el micrófono no tuvo mayor relevancia) está sumamente inmerso en una batalla por los dineros (que no quiere pagar al fisco).

Ayer, el autodenominado tío Richie hizo circular otra proclama aberrante: la persona moral denominada Grupo Salinas reiteró en dos mensajes “nuestro legítimo derecho a defendernos, incluso ante instancias internacionales como la @CIDh”. Ha de decirse que, en el primer mensaje, publicado en X, la dirección de Internet mencionada corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras en un comunicado más extenso se refiere en dos ocasiones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No son lo mismo.

Por ello vale tomar en cuenta lo que en X publicó como opinión personal el abogado Eduardo Romero Ramírez, con estudios de maestría en derecho de la empresa, maestro y doctor en administración pública:

“Sí, son bien malitos los abogados de Salinas Pliego. ¿Qué es eso de que acudirán a la CIDH? Si acaso, ¿cuál derecho humano de la persona jurídica colectiva que es el Grupo Salinas resulta afectado? ¿Sabrán siquiera que esa validez se refiere a cuestiones que impacten solamente en el objeto social de la empresa o con los derechos humanos de los individuos que la conforman? ¿Van a alegar que la política fiscal atenta contra sus derechos humanos? ¿Cómo?